POL-KN: (Autobahndreieck Bad Dürrheim) Autotransporter verliert ein als Wegrollsperre dienendes Metallrohr und verursacht so Beschädigung mehrere folgender Fahrzeuge - Polizei bittet um Hinweise

Autobahndreieck Bad Dürrheim (ots)

Durch ein im Bereich des Autobahndreieckes Bad Dürrheim von einer Ladepritsche vermutlich eines Autotransporters verlorenes gebogenes Metallrohr sind am Dienstagvormittag, kurz vor 09 Uhr, mehrere Fahrzeuge beschädigt worden, die - aus Richtung Stuttgart kommend - im Bereich des Autobahndreiecks von der A81 auf die A864 in Richtung Donaueschingen aufgefahren sind.

Bei dem gebogenen und etwa 50 Zentimeter langen und massiven Metallrohr handelt es sich um eine Wegrollsperre oder auch um einen sogenannten "Radvorleger", welche/r von Autotransportern zur Sicherung der geladenen Fahrzeuge verwendet wird.

In der Folge fuhren ein Mercedes Sprinter, ein VW Golf und ein 3er BMW über das verlorene Rohr und wurden teils erheblich beschädigt. Die Verkehrspolizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Verkehrsteilnehmer, die am Dienstagmorgen, in der Zeit vor 09 Uhr, ebenfalls im Bereich des Autobahndreiecks Bad Dürrheim aus Richtung Stuttgart kommend von der A81 auf die A864 gefahren sind und Angaben zu dem vermeintlichen Autotransporter machen können, welcher vermutlich die Wegrollsperre verloren hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 mit der Verkehrspolizei mit Sitz in Zimmern ob Rottweil in Verbindung zu setzen.

