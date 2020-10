Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Streit in Gasthaus

Renchen (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung kurz nach Mitternacht in einem Gasthaus in der Hauptstraße haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen sollen gegen 0.30 Uhr ein 39 Jahre alter Mann und ein 86-jähriger Senior aus noch nicht abschließend geklärten Gründen aneinandergeraten sein. Im Zuge dessen soll der Enddreißiger seinen Kontrahenten leicht am Arm verletzt und darüber hinaus die Autoscheibe des 86-Jährigen beschädigt haben. Der mutmaßliche Randal sieht sich nun mit entsprechenden Strafanzeigen konfrontiert.



