Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennende Dachterrasse eines Hotels - Zwei Leichtverletzte

Bochum (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Brand auf der Dachterrasse eines Hotels an der Max-Greve-Staraße gerufen. Zwei Personen wurden leicht verletzt, einen Mann mussten die Einsatzkräfte aus dem Gebäude retten.

Um 19.45 Uhr erreichten zahlreiche Notrufe die Leitstelle der Feuerwehr Bochum, die den Brand an der Max-Greve-Straße am Kirmesplatz meldeten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Dachbereich eines Hotels. Es brannten Möbelstücke, Dekoration sowie ein Holzdach einer Dachterrasse in der dritten Etage. Auch eine Gasflasche befand sich noch auf der Terrasse und durch die Hitze waren bereits die Scheiben zur angrenzenden Wohnung geplatzt und der Brand hatte auf die Räume übergegriffen. Zwei Personen hatten sich bei Ausbruch des Feuers noch im Gebäude aufgehalten. Eine Frau konnte sich selbst in Sicherheit bringen, einen Mann mussten die Einsatzkräfte aus dem Gebäude retten. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.

Zur Brandbekämpfung wurden zwei Strahlrohre über zwei Drehleitern von Außen sowie ein weiteres Strahlrohr durch einen Trupp im Inneren des Gebäudes eingesetzt. Nach 30 Minuten war der Brand unter Kontrolle. Ein Ausbreitung auf das komplette Dach des Gebäudes sowie auf weitere Wohnräume konnte verhindert werden. Auch die Gasflasche konnte gekühlt und anschließend geborgen werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die späten Abendstunden hin, da Teile der Überdachung sowie der Fassade entfernt werden mussten, um alle Glutnester ablöschen zu können.

Insgesamt 45 Einsatzkräfte waren vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Bochum Mitte und Altenbochum unterstütz wurde. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

Pressestelle

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234 9254-978

Verfasser: Simon Heußen

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell