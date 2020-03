Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand an der Alten Bahnhofstraße

Bochum (ots)

Um 12:41 Uhr erreichte die Feuerwehr ein Anruf einer Anwohnerin an der Ümmingerstr., die von Ihrer Wohnung aus sehen konnte, wie es in der gegenüberliegenden Wohnung an der Alten Bahnhofstraße brannte. Umgehend alarmierte die Leitstellte die zuständige Wache aus Werne. Als die Kräfte vor Ort eintrafen, war das Feuer bereits gelöscht. Es brannte eine Pfanne auf einem Herd in der Küche. Bei den Löschmaßnahmen wurden drei Erwachse und vier Kinder leicht verletzt. Glücklicherweise mussten die Verletzten nicht stationär im Krankenhaus verbleiben. Nachdem die Wohnung ausgiebig gelüftet wurde, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte vor Ort, darunter drei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt.

