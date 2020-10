Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verdächtiger festgenommen

Bühl (ots)

Nachdem sich ein 30 Jahre alter Mann am Donnerstagabend in verdächtiger Weise im Bereich eines Getränkehändlers in der Robert-Bosch-Straße zu schaffen gemacht hat, klickten kurz nach 21 Uhr die Handschellen. Ein aufmerksamer Zeuge wählte den Notruf, da er den Verdächtigen dabei beobachtete, wie er unter einem Tor des Marktes hin und her kroch und dabei offenbar Gegenstände entwendete. Den hinzugerufenen Kräften des Polizeireviers Bühl gelang wenig später die vorläufige Festnahme des Mannes. Auf was er es genau abgesehen hatte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

/ya

