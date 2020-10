Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Aufgemalt

Kehl (ots)

Da eine 34 Jahre alte Frau sich im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag nach ersten Erkenntnissen nicht von der Zwangsentstempelung ihres Wagens abhalten ließ und am Straßenverkehr teilnahm, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Kehl gegen die Frau. Die Mittdreißigerin soll kurzerhand einen neuen Stempel auf das Kennzeichen aufgemalt haben, um so etwaigen Kontrollen zu entgehen. Einem aufmerksamen Zeugen blieb das kriminelle Treiben jedoch nicht verborgen, weshalb die 34-Jährige letztlich in der Elmenreichstraße einer polizeilichen Kontrolle unterzogen wurde. Sie sieht nun Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Urkundenfälschung entgegen.

