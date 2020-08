Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rabiater Trickbetrüger stößt Seniorin (87) zur Seite

Espelkamp (ots)

Opfer eines rabiat auftretenden falschen Wasserwerkers wurde eine 87-jährige Frau aus Espelkamp in ihrer Wohnung am Donnerstagmittag.

Die in einem Mehrfamilienhaus am Preußeneck lebende Seniorin hatte um kurz nach 13 Uhr die Polizei alarmiert und berichtete den Einsatzkräften, dass zuvor ein Unbekannter an ihrer Wohnungstür erschienen sei. Dieser erklärte, er sei Mitarbeiter der Wasserwerke und müsse eine undichte Leitung kontrollieren. Als die 87-Jährige daraufhin deutlich machte, dass dies nicht sein könne, schubste sie der etwa 1,90 Meter große und stabile Trickbetrüger zur Seite und ging zielstrebig durch die einzelnen Räume.

Die zierliche Seniorin protestierte wiederholt lautstark, hatte jedoch gegen den großen und kräftigen Mann keine Chance. Der mit einem blauen T-Shirt und einer gleichfarbigen Jeanshose bekleidete Unbekannte nahm eine Goldkette an sich und verschwand nach kurzer Zeit.

Bei der Suche nach dem Kriminellen bitten die Ermittler um Zeugenhinweise unter Telefon (0571) 88660. Gleichzeitig warnen die Beamten vor dem erneuten Auftreten derartiger Betrüger an den Haustüren der Menschen im Mühlenkreis.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell