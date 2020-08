Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Supermarkt-Diebe wollen Parfum in Rollkoffer stehlen

Espelkamp (ots)

Am Donnerstagnachmittag haben drei mutmaßliche Diebe versucht, im Marktkauf am Hindenburgring Dutzende Drogerieartikel in einem Wert von über 1.400 Euro in einem Rollkoffer zu stehlen. Die Polizei nahm das Trio fest.

Als ein Ladendetektiv gegen 16.30 Uhr das verdächtige Vorgehen zweier Männer (41, 39) beobachtete und diese mit ihrem Diebesgut bereits versucht hatten, das Geschäft zu verlassen, stellte er die beiden Personen gemeinsam mit anderen Angestellten zur Rede und brachte sie zurück in das Geschäft.

Nach Eintreffen der Beamten stellte sich vor Ort stellte sich heraus, dass auch eine Frau (34), welche in einem geparkten Volvo gewartet hatte, aktiv an der Tat beteiligt gewesen war. Dazu hatte das Trio zuvor zahlreiche Parfumartikel und Kleidungsstücke in einen Einkaufswagen gelegt und diese später in einen silbernen Rollkoffer umgefüllt. Bei der Öffnung des nahezu vollständig befüllten Koffers fanden sich unter anderem 49 Parfumartikel.

Zudem besteht der Verdacht, dass eine der polizeilich bekannten Personen falsche Personalien angab und die beteiligte Frau bereits zuvor mit einem gefüllten Einkaufswagen den Markt verlassen hatte. Weil der verwendete PKW zuvor offenbar in einen Tankbetrug im niedersächsischen Wagenfeld beteiligt gewesen war und da sich im Kofferraum des Autos weiteres Diebesgut auffand, stellte man den Volvo sicher. Das diebische Trio wurde vor Ort vorläufig festgenommen und ins Mindener Polizeigewahrsam gebracht.

