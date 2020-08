Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen nach Parkplatzunfall gesucht

Lübbecke (ots)

Auf dem neu gestalteten Parkplatz am Weingarten ist am Dienstag im Laufe des Tages ein VW Polo beschädigt worden. Die Fahrerin meldete am Donnerstag den Schaden bei der Polizei.

Dabei berichtete die Frau, dass sie ihren grauen Kleinwagen gegen 7.30 Uhr abgestellt hatte. Als sie am Nachmittag um 16.30 Uhr zu ihrem Pkw kam, war dieser im Frontbereich beschädigt. Da sich ein Verursacher bisher nicht gemeldet hat, bitten die Beamten des Verkehrskommissariats in Lübbecke um Hinweise unter Telefon (05741) 2770.

