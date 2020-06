Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Bad Mergentheim: Motorradfahrer übersehen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bereits am Mittwoch, 10.06.202, gegen 21.50 Uhr, kam es in Bad Mergentheim in der Wilhelm-Frank-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und Motorrad. Die 21-jährige Pkw-Lenkerin eines BMW wollte aus einem untergeordneten Straßenteil nach links in die W.-Frank-Straße einfahren. Hierbei übersah sie den in Richtung Edelfingen 19-jährigen fahrenden Motorradfahrer mit seiner Honda. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der Motorradfahrer wurde mit Verdacht auf Knochenbrüche ins Klinikum verbracht. Glücklicherweise bestätigte sich die Diagnose nicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 9 Mann, die Rettung mit 1 Krankenwagen und 1 Notarzt vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

E-Mail: Sandra.Volz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell