POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.06.2020 mit zwei Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Löwenstein: Schmierige Fahrbahn

Eine schmierige Substanz verursachte Mittwochmittag mutmaßlich zwei Unfälle bei Löwenstein. Gegen 12.30 Uhr kam es auf der B 39 zwischen Hirweiler und Löwenstein zu einem Unfall. Ein Pkw Fiat Punto kam von der Fahrbahn ab, kippte auf die Seite und blieb letztendlich auf dem Dach liegen. Der 76-jährige Fahrer des Fiats wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. Unmittelbar danach wurde ein Unfall auf der Landesstraße L 1111 gemeldet. Hier kam die Fahrerin eines VW-Golfs aufgrund der schmierigen Fahrbahn von dieser ab und prallte gegen einen Baum. Die 21 Jahre alte Frau wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Ursache für beide Unfälle war anscheinend eine ölige bzw. fetthaltige Substanz die ein Lkw auf der B 39 zwischen Hirweil, Löwenstein und dann später auf der Landesstraße 1111 Richtung Unterheinried verloren haben muss. Wer Hinweise zu dem Lkw geben kann, soll sich mit dem Polizeirevier Weinsberg, unter der Telefonnummer 07134 9920, in Verbindung setzen. Die Fahrbahn musste zur Reinigung mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Neckarsulm: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 05.25 Uhr bis 16.00 Uhr, verursachte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Unfall auf einem Parkplatz in Neckarsulm. Hierbei wurde ein Hyundai beschädigt. Die Besitzerin stellte ihren Wagen auf dem Parkplatz in der Straße "Im Klauenfuß" ab. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich mit seinem Fahrzeug das Gefährt der Frau und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden, in Höhe von zirka 2.000 Euro, zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

