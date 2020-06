Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.06.2020

Heilbronn (ots)

Külsheim: Versuchter sexueller Missbrauch eines Kindes

Am Montagnachmittag kam es in Külsheim in unmittelbarer Nähe des Rewe-Marktes zu einer schweren Straftat. Gegen 15.25 Uhr sprach ein 37-jähriger Mann drei auf dem dortigen Parkplatz gemeinsam spielende Kinder in der Prinz-Eugen-Straße an. Unter einem Vorwand lockte der Mann einen der drei Jungen zu sich. In der Folge hielt der Mann den 10-jährigen Jungen fest und brachte ihn zu einer schlecht einsehbaren Böschung des dortigen Fußweges. Noch ehe er die geplanten sexuellen Handlungen an dem Kind vornehmen konnte, kam ein aufmerksamer Passant dem 10-Jährigen zu Hilfe.

Der 37-jährige Deutsche wurde direkt nach der Tat durch die Polizei festgenommen. Der von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragte Haftbefehl wurde durch das Amtsgericht Tauberbischofsheim in Vollzug gesetzt. Am Dienstag wurde er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen dieser Tat und bittet diese, sich bei der Polizei zu melden. Zudem werden weitere Geschädigte und Zeugen ähnlicher Vorfälle in diesem Bereich gebeten, sich zu melden. Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Tauberbischofsheim, Telefon 07131 104 - 4444, entgegengenommen.

