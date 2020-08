Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Imbiss-Einbrüche beschäftigten Polizei

Preußisch Oldendorf (ots)

Zwei Einbrüche in einen Schnellimbiss und einen hölzernen Imbissstand in Preußisch Oldendorf beschäftigen derzeit die Polizei.

Der Betreiber des "Döner&Pizza-Haus" hatte am Mittwochmittag die Polizei verständigt. Nach deren Erkenntnissen drangen die Unbekannten vermutlich in der Nacht durch ein Fenster in das im Ortskern an der Mindener Straße liegenden Gebäudes ein. Dort hebelten sie eine Tür auf und entwendeten aus dem Vorratsraum mehrere Getränkekisten sowie einige Bierflaschen.

Bereits am Morgen kümmerten sich die Polizisten um den Aufbruch einer Imbissbude, die auf dem Tankstellengelände nahe des Kreisels an der Osnabrücker Straße steht. Hier war eine der hölzernen Klappen aufgebrochen und aus der Verankerung genommen worden. Das Element wurde dann in einem nahe gelegenen Gebüsch gefunden. Gestohlen wurde offenbar nichts. Wann sich der Vorfall ereignete, steht noch nicht eindeutig fest. Der Imbiss hatte am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr geschlossen. Am Mittwochmorgen wurde der Aufbruch schließlich bemerkt. Laut einer Zeugenaussage soll gegen 5.30 Uhr an dem Stand noch alles in Ordnung gewesen sein.

Ob die beiden Fälle in Zusammenhang stehen, ist laut den Ermittlern noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (0571) 88660 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell