Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach, Steingrün, L 107 - Fahrer eines schwarzen Audi nach Unfallflucht gesucht

Gutach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Haslach sind nach einer Unfallflucht am Sonntagmittag im Bereich der Einmündung der L 107 zur B 33 auf der Suche nach dem Fahrer eines schwarzen Audi. Dort war gegen 12:45 eine Gruppe von drei Radlern talwärts in Richtung B 33 unterwegs, als der noch unbekannte Audi-Lenker im Gegenverkehr andere Fahrradfahrer überholte und hierbei auf die Fahrspur der dreiköpfigen Velo-Gruppe geriet. Durch das Ausweichmanöver eines Mitfahrers der Dreiergruppe kam ein 22-Jähriger zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu; er trug einen Fahrradhelm. Ohne sich um den Verletzten sowie dem angerichteten Sachschaden von etwa 150 Euro zu kümmern, fuhr der Audi-Fahrer einfach weiter. Wer Hinweise zu dem nun gesuchten Auto und/oder dessen Fahrer geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 mit den ermittelnden Beamten in Verbindung.

