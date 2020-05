Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Stand gehalten

Gernsbach (ots)

Der Versuch, am frühen Sonntag in ein Mehrfamilienhaus in der Jakob-Kast-Straße einzudringen, dürfte an der robusten Beschaffenheit der Hauseingangstür gescheitert sein. Die stabile Metalltür hielt kurz nach Mitternacht den Aufhebelversuchen eines noch Unbekannten stand, sodass der Einbrecher seinen Heimweg ohne Beute antreten musste. Der angerichtete Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht genau abschätzen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

