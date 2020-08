Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfällen in Wehdem und Dielingen: Polizei bittet beteiligte Fahrzeugführer um Kontaktaufnahme

Stemwede (ots)

Nach zwei Unfällen mit Sachschäden am Montag in Wehdem und Dielingen bittet die Polizei jeweils einen der Beteiligten bei den Unfällen um Kontaktaufnahme.

Am späten Abend ereignete sich in Wehdem auf der Stemwederberg-Straße eine Kollision unter Beteiligung eines Rettungswagens. Dessen Fahrer war mit einem Patienten an Board in Richtung Rahden unterwegs, als ihm kurz vor 22 Uhr in der Ortsmitte in Höhe der Straße "Am Kirchberg" ein größeres Fahrzeug, möglicherweise ein VW T 4 oder 5, entgegenkam. Dabei prallten die Außenspiegel der Fahrzeuge gegeneinander. Während der RTW-Fahrer stoppte, setzte der andere Fahrer seinen Weg fort.

Bereits zur Mittagszeit kam es zu einem Parkplatzrempler an einer Praxis für Physiotherapie "Am Thie" in Dielingen. Der Fahrer eines dunklen Porsche Cayenne hatte sein Auto gegen 12 Uhr dort abgestellt. Als er eine Stunde später wieder zu seinem Wagen kam, war der hinten rechts beschädigt. In beiden Fällen werden Hinweise vom Verkehrskommissariat in Lübbecke unter (05741) 2770 erbeten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell