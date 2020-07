Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Enkeltrickbetrüger gehen leer aus - Die Polizei sucht Zeugen

Jüchen-Damm (ots)

Am Dienstag (14.07.) rief gegen 09:00 Uhr ein junger Mann eine über 80-jährige Jüchenerin an und behauptete, ihr Enkel zu sein und nach einem Autounfall dringend Geld für die Reparatur zu benötigen. Er habe ihr auch gleich ein Taxi bestellt, das sie zur Bank fahren könne. Am besten bringe sie auch noch Schmuck mit. Tatsächlich wartete bereits ein Taxi an der Straße. Der Taxifahrer wartete eine Weile, stieg dann aus und klingelte bei der Seniorin. Er soll sich lautstark beschwert haben, warum sie nicht einsteige. Die misstrauisch gewordene Jüchenerin schloss daraufhin die Tür. Bei einem Telefongespräch mit ihrem Sohn erfuhr sie von der Masche des Enkeltricks. Daraufhin wurde die Polizei informiert.

Das Kriminalkommissariat 12 ermittelt nun und sucht Zeugen. Der "Taxifahrer" soll etwa 175 Zentimeter groß und etwa 50 bis 60 Jahre alt sein. Er hatte kurze graue Haare und trug ein helles Hemd und Jeans. Wer den Taxifahrer oder sein Fahrzeug (taxiähnliche Limousine mit Grevenbroicher Kennzeichen) beobachtet oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Betrüger haben es oft gerade auf Senioren abgesehen. Auch als Angehörige sollten Sie sich der Problematik bewusst werden. Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Schwiegereltern, Großeltern und anderen Senioren in der Verwandtschaft. Gerade in der derzeitigen Situation sind lebensältere Menschen noch öfter allein; rufen Sie sie regelmäßig an, sprechen Sie mit ihnen über diese Betrugsversuche am Telefon. Weitere Informationen und Hinweise zu den aktuellen Maschen finden Sie im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

