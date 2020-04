Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Widerstand - 15-Jährige verletzt mehrere Polizeibeamte

Meerbusch (ots)

Mit einer äußerst aggressiven Jugendlichen hatten es Polizeibeamte in der Nacht zum Freitag (17.04.), gegen 01:00 Uhr, in Meerbusch-Büderich zu tun. Die 15-Jährige hielt sich zu diesem Zeitpunkt an der Bahnhaltestelle Landsknecht auf und stritt sich lautstark mit ihrem 17 Jahre alten Begleiter. Zuvor war das Paar Mitarbeitern eines Beförderungsunternehmens auf den dortigen Gleisen aufgefallen. Als Polizisten das Duo zur Rede stellte, ging die Jugendliche auf sie los. Die 15-Jährige attackierte die Beamten und beleidigte sie auf das Äußerste. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Ordnungshüter die offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Randaliererin in Gewahrsam. Mit dieser Maßnahme war die junge Frau offenbar überhaupt nicht einverstanden und leistete erheblichen Widerstand. Dabei erlitten drei Polizisten leichte Verletzungen. Mit Mühe gelang es, die spuckende und um sich tretende Jugendliche unter Kontrolle zu bringen. Dazu mussten ihr die Beamten Handfesseln anlegen.

Eine notwendig gewordene Blutprobe entnahm ein Bereitschaftsarzt. Anschließend wurde das Mädchen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Die 15-jährige Meerbuscherin wird sich demnächst wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten müssen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

