Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerer Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Meerbusch (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.04.), gegen 14:50 Uhr, kam es in Meerbusch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen war ein PKW auf der Kreisstraße 9/Obere Straße aus Ilverich kommend in Richtung Langst-Kierst unterwegs, als zeitgleich der Fahrradfahrer den Wirtschaftsweg "Am Oberbach" in Richtung Obere Straße verließ. Dabei kreuzte er augenscheinlich unmittelbar die Fahrbahn des PKW, es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der E-Bike-Fahrer schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sperrte die betroffene Unfallstelle für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge weiträumig ab. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell