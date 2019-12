Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchsserie aus Zigarettenautomaten

Polizei Cochem (ots)

Am Wochenende vom 29.11.19 bis 01.12.2019 kam es zu mindestens sechs Aufbrüchen an Zigarettenautomaten. Betroffen waren Automaten in Brachtendorf, Kaifenheim, Greimersburg, Laubach, Gevenich und Landkern. Die Täter hatten es auf das Bargeld in den Automaten abgesehen. Es entstand Schaden in vierstelliger Höhe. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die PI Cochem.

