Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Mayen/ Siegfriedstraße (ots)

Am Sa., den 01.12.19 parkte der 61-jährige Geschädigte seinen PKW über einen längeren Zeitraum auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Mayen. ALs er sein Fahrzeug am Folgetag nutzte musste er feststellen, dass man ihm an einem Rad alle Muttern gelöst hatte. Glücklicherweise konnte der Geschädigte den Mangel noch rechtzeitig erkennen.

