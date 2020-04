Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bäckereieinbruch - Täter ohne Beute flüchtig

Dormagen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (16.04.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in Dormagen ein. Am frühen Morgen, gegen 03:30 Uhr, stellte ein Zulieferer den Einbruch in Zons, an der Saarwerdenstraße fest. Das Ladenlokal mit separatem Eingang befindet sich im Gebäude eines Verbrauchermarktes. Nach derzeitigen Erkenntnissen machten die Einbrecher keine Beute.

In einer Bäckereifiliale an der Virchowstraße machten sich Einbrecher in der gleichen Nacht erfolglos an der Eingangstür zu schaffen. Hebelspuren zeugen von deren Arbeitsweise. Auch hier stellte ein Zulieferer, gegen 04:30 Uhr, den versuchten Einbruch fest.

Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Über die Telefonnummer 02131 3000 erreicht man die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats in Dormagen, um Hinweise zu geben.

