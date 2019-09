Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Görlitz (ots)

Bundespolizisten haben am Dienstag, den 24. September 2019, gegen 23 Uhr auf der BAB 4 bei Görlitz einen mit Haftbefehl gesuchten Weißrussen festgenommen.

Der 42-Jährige saß in seinem in Deutschland erworbenen Ford Focus und befand sich zum Zeitpunkt der Kontrolle auf dem Weg in seine Heimat. Während die Personalien des Mannes überprüft wurden, kam ein gegen ihn vorliegender Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Passau ans Licht. Den 42-Jährigen hatte das Amtsgericht Passau wegen Kennzeichenmissbrauchs verurteilt. In seinem Fall wurden 625 Euro fällig.

Seine Schulden gegenüber der bayrischen Justizkasse beglich der Mann noch vor Ort und konnte im Anschluss seine Reise fortsetzen.

