Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (14.07.), in der Zeit zwischen 08:40 Uhr und 13:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße "Am Böhmerfeld" in Grevenbroich-Wevelinghoven. Nach ersten Erkenntnissen versuchten sie zunächst erfolglos die Terrassentür aufzuhebeln, um dann schließlich die Scheibe der Tür einzuschlagen. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Autos oder Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem ermittelnden Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen. Seien Sie aufmerksam! Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen ungebetener Besuch in Nachbars Garten auffällt. Nutzen Sie in diesen Fällen den Notruf 110 und beschreiben Sie die verdächtigen Personen und mögliche beteiligte Fahrzeuge so gut wie möglich.

