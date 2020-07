Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kleinwagen flüchtet vor Polizei - Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Neuss (ots)

Anwohner riefen in der Nacht zum Dienstag (14.07.), gegen 01:35 Uhr, über Notruf die Polizei zum Parkplatz einer Sportanlage in Neuss-Weckhoven. Dem Anrufer war zuvor ein Lichtschein, einhergehend mit einem lauten Knall, aufgefallen.

Wenige Augenblicke später traf eine Streife auf einen VW Kleinwagen, der gerade mit hoher Geschwindigkeit und ausgeschaltetem Licht, den beschriebenen Parkplatz verließ. Die Beamten folgten dem Wagen. Der Fahrer des Lupo reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale, sondern setzte seinen Weg mit überhöhter Geschwindigkeit über die Gohrer Straße fort, wo er zwei geparkte Autos touchierte. Die Fahrt endete schließlich auf der Maximilian-Kolbe-Straße, wo der Kleinwagen gestoppt werden konnte, wobei es auch zu einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen der Polizei kam. Verletzt wurde niemand.

Bei der Überprüfung des unbekleideten und offensichtlich verwirrten 43-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass er keinen gültigen Führerschein hatte und offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ermittlungen auf dem Parkplatz in Weckhoven hatten zwischenzeitlich ergeben, dass der Mann dort, neben seiner Bekleidung, weitere persönliche Gegenstände verbrannt hatte. Offensichtlich resultierte der vom Zeugen wahrgenommene Lichtschein von diesem Ereignis. Das auffällige Verhalten des 43-jährigen Mannes führte dazu, dass er nach entsprechender Untersuchung durch einen Arzt und in Absprache mit einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen wurde. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

