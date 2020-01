Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Bundespolizei nimmt vermisste Jungen in Obhut

Neumünster (ots)

Am Samstag fiel einem Zugbegleiter auf der Fahrt von Kiel nach Neumünster im Regionalexpress drei Jungen im Alter von 9, 11 und 13 Jahren auf, die jeweils ein Fahrrad dabei hatten und augenscheinlich "ausgebüxt" waren. Er benachrichtigte die Bundespolizei in Neumünster, die die Jungen bei Ankunft in Empfang nahmen.

Auf Nachfrage der Beamten gaben sie zu, aus einer Wohneinrichtung in Kiel abgängig zu sein. Nach telefonischer Rücksprache wurde dies durch den zuständigen Erzieher bestätigt. Er hatte bereits nach ihnen suchen lassen, wunderte sich allerdings über das Mitführen von Fahrrädern, da die Jungs gar keine besitzen würden.

Die drei Jungen wurden von den Bundespolizisten in Obhut genommen und im Anschluss an den Betreuer der Einrichtung übergeben. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Wie die Jungs in deren Besitz gelangt sind, bleibt zu ermitteln.

