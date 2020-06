Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Schwerverletzte Rennradfahrerin

Sprockhövel (ots)

Am Freitagvormittag befährt eine 62jährige Rennradfahrerin die Elfringhauser Straße in Fahrtrichtung Felderbachstraße. In einer Rechtskurve verlor sie das Gleichgewicht. Daraufhin touchiert sie mit ihrem Vorderrad einen betonierten Sockel. Die Radfahrerin aus Wülfrath stürzt über diesen Sockel und kommt einige Meter weiter auf dem asphaltierten Boden zum Liegen. Durch den anwesenden Ehemann und einem weiteren Ersthelfer wurde die Frau versorgt bis der Notarzt eintraf. Sie erlitt zahlreiche, blutende Schürfwunden und andere Verletzungen die eine stationäre Behandlung im Krankenhaus erfordern.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell