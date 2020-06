Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen-Rollerfahrerin bei Sturz leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 34-jährige Rollerfahrerin auf der Roonstraße in Richtung August-Bebel-Straße. Sie verlor die Kontrolle über ihr Kleinkraftrad, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß ungebremst auf den geparkten VW Tiguan. Bei dem Zusammenstoß verletze sich die 34-Jährige leicht, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell