Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Alkoholisierter Radfahrer stürzt auf der Bochumer Straße

Hattingen (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 53-Jähriger Hattinger mit seinem Fahrrad auf der Bochumer Straße. Er fuhr dabei zunächst auf der Fahrspur des Gegenverkehrs in Richtung Dahlhauser Straße, als er die Fahrbahn wieder wechseln wollte, geriet er in Höhe der Bushaltestelle Denkmalstraße mit den Reifen in die Schienen der Straßenbahn und stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radfahrer stark alkoholisiert war, zu einem Atemalkoholtest war er aufgrund der starken Alkoholisierung nicht mehr fähig. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

