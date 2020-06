Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Auffahrunfall mit Leichtkraftrad

Herdecke (ots)

Am 23.06. gegen 18:20 Uhr befuhr ein 57-jähriger Herdecker mit seinem Leichtkraftrad Honda die Straße Herdecker Bach in Richtung Dortmund. Er bremste sein Fahrzeug im Rückstau an der rot zeigenden Ampel ab, bemerkte jedoch zu spät, dass die vor ihm fahrende 24-jährige Dortmunderin ihren Pkw VW bis zum Stillstand abbremsen musste. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, Leichtkraftrad und Fahrer stürzten auf die Fahrbahn. Der Herdecker wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell