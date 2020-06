Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - BMW Cabrio entwendet

Sprockhövel (ots)

Am 23.06. in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen blauen Pkw BMW Cabrio, der auf dem Pendlerparkplatz an der Querspange geparkt stand. Das Cabrio mit Wuppertaler Kennzeichen stand etwa mittig auf dem Parkplatz innerhalb einer gekennzeichneten Fläche abgeparkt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02324-9166-6000.

