Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW-Fahrer unter Einfluss von Drogen unterwegs

Altenglan (ots)

Die Kuseler Polizeistreife kontrollierte am Samstag, 28.03.2020 um 10:15 Uhr, in der Bahnhofstraße in Altenglan einen 28jährigen PKW-Führer. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. |pikus

