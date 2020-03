Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dieseldiebstahl an Bussen

Niederalben (ots)

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 26.03.2020 ab 19:00 Uhr bis Freitag, 27.03.2020 um 04:35 Uhr, wurde in Niederalben Diesel aus zwei abgestellten Bussen eines Reiseunternehmens gestohlen. Der oder die bislang unbekannten Täter brachen die Tankschlösser auf und entwendeten Dieselkraftstoff. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei Kusel bittet in dieser Sache um Zeugenhinweise unter Tel.: 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

