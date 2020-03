Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw gefährdet zwei Motorradfahrer

Spesbach (ots)

Gestern Mittag wurden in der Ramsteiner Straße in Spesbach zwei Motorradfahrer gefährdet. Gegen 14 Uhr befuhren beide Kradfahrer die Landesstraße 356 in Richtung Hütschenhausen, als sie von einem silbernen Opel Astra, älteren Baujahres, überholt wurden. Der Autofahrer musste sich wegen Gegenverkehr zwischen die hintereinanderfahrenden Zweiradfahrer drängen, die gerade noch einen Zusammenstoß vermeiden konnten. Die Polizei Landstuhl sucht nun Zeugen, die diesen Überholvorgang beobachtet haben und Angaben zum verursachenden Pkw oder dessen Fahrer geben können. Polizei Landstuhl Tel.: 06371-9229-0|pilan RoBi

Rückfragen bitte an:

Polizei Landstuhl



Telefon: 06371 9229-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell