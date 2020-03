Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 207

Ratzeburg (ots)

03. März 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.03.2020 - Brunstorf Gestern Nachmittag stießen auf der B 207, in Höhe der Ortschaft Brunsdorf, zwei Pkw frontal zusammen. Dabei wurden die beiden Fahrzeugführer/-in schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Geesthachter mit seinem Mercedes die B 207 von Brunsdorf kommend in Richtung Schwarzenbek. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er gegen 15:40 Uhr in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem anderen Mercedes zusammen. Der Geesthachter musste von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Seine 44-jährige Unfallgegnerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß ebenfalls schwer. Sie wurde zusammen mit ihren zwei leicht verletzten Kindern (11 und 17 Jahre alt) in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Bundesstraße 207 war für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten bis 18 Uhr voll gesperrt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

