Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Blitzeinbruch in Handyladen in Bargteheide - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

02. März 2020 | Kreis Stormarn - 01.03.2020 - Bargteheide

Sonntagnacht (01.03.2020) gegen 23:35 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Handyladen in der Rathausstraße in Bargteheide.

Nach ersten Erkenntnissen warfen die Tatverdächtigen die Glaseingangstür des Geschäftes mit einem Gullydeckel ein, begaben sich in den Verkaufsraum und entwendeten mehrere Smartphones.

Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Mittelweg, wo sie in ein dunkles Fahrzeug stiegen und davonfuhren.

Zur Höhe des Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- beide männlich - dunkel bekleidet - einer schlank, einer kräftig - einer mit dunkler und einer mit heller Mütze

Die Polizei sucht Zeugen! Wer hat zur Tatzeit im Tatortbereich Beobachtungen gemacht und kann etwas zu den Personen oder dem Fahrzeug sagen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Tel.: 04102/809-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Susanne Diesing

Telefon: 04541/809-2012

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell