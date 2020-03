Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Bad Oldesloe zur Mittagszeit

Ratzeburg (ots)

02.März 2020 | Kreis Stormarn - 01.03.2020 Bad Oldesloe

Am 01.03.2020 kam es zwischen ca. 11.10 und 12.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Theodor-Storm-Strasse in Bad Oldesloe.

Unbekannte Täter verschafften sich an der Rückseite des Gebäudes gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchten dieses.

Sie verließen den Tatort mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich sowie diversen Schmuckstücken.

Die Polizei sucht Zeugen! Wer in der fraglichen Zeit in Theodor-Storm-Strasse oder der näheren Umgebung verdächtige Personen und ggf. ein zugehöriges Fahrzeug beobachtet hat, melde sich bitte bei der Kriminalinspektion in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531 501-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Susanne Diesing

Telefon: 04541/809-2012

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell