Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Motorsteuergerät aus LKW entwendet in Oststeinbek

Ratzeburg (ots)

02.März 2020 | Kreis Stormarn - 29.02.2020- Oststeinbek

In der Nacht 29.02.-01.03.2020 wurde in der Straße Meessen in Oststeinbek ein am Fahrbahnrand parkender LKW aufgebrochen.

Der unbekannte Täter baute eine Steuergerät aus und flüchtete zu Fuß, als er vom Fahrer des LKW überrascht wurde. Dieser hatte ein Signal auf sein Handy bekommen, als die Batterie des LKW abgeklemmt wurde und war daraufhin zu seinem Fahrzeug gekommen.

Der flüchtige Tatverdächtige kann als ca. 1,80 cm groß mit normaler Statur beschrieben werden.

Wer die Tat, oder die Person in der Nähe des LKW beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bitte bei der Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

