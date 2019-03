Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Versuchter Einbruch in die St. Peter-Kirche in Kirchheim - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Brachial verschafften sich in der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen bislang unbekannte Täter Zugang zu der Sakristei der St. Peter-Kirche in der Lochheimer Straße im Heidelberger Stadtteil Kirchheim. Über eine Holztüre, an der ein Feld zerstört wurde, gelangten die Unbekannten in das Innere der Sakristei, entwendeten aber bisherigen Feststellungen nichts.

Den Toilettenraum verunstalteten sie allerdings mit Papier. Bemerkt wurde der Vorfall am Montagmorgen durch einen Arbeiter, der umgehend die Polizei in Kenntnis setzte.

In welcher Höhe Schaden entstand, ist aktuell noch nicht geklärt und bedarf der weiteren Überprüfungen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

