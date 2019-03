Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Roller-Fahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu - stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus

Heidelberg (ots)

Im Einmündungsbereich Steubenstraße/Kapellenweg kam es am Montag kurz nach 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Roller-Fahrerin stürzte vermutlich infolge Unachtsamkeit im Gleisbereich und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Bei Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle wurde die aus Schriesheim stammende Frau bereits erstversorgt und danach in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie auch stationär aufgenommen werden musste. Ihr Roller wurde verschlossen am Gehwegrand abgestellt. Sachschaden entstand an diesem Fahrzeug in Höhe von mehreren hundert Euro.

