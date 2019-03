Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Etliche Zigarettenautomaten aufgewuchtet und Bargeld geklaut - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Insgesamt neun Zigarettenautomaten, verteilt auf mehrere Straßen im Industriegebiet von Walldorf, brachen über das vergangene Wochenende bislang nicht ermittelte Täter auf und entnahmen daraus das Bargeld in aktuell nicht bekannter Höhe.

Der Sach- und Diebstahlsschaden dürfte sich nach ersten Angaben auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Automaten befanden sich in der Albert-Einstein-Straße, Rudolf-Diesel-Straße, Robert-Bosch-Straße, Philipp-Reis-Straße sowie in der Altrottstraße. Die Taten müssten sich in der Zeit zwischen Samstag und Montag ereignet haben. Seit dem vergangenen Jahr sind gerade in diesem Bereich eine Vielzahl an Automatenaufbrüche zu verzeichnen. Die Beamten des Polizeipostens Walldorf haben die Ermittlungen übernommen und bitten unter Tel.: 06227/841999-0 um entsprechende Hinweise. Das Polizeirevier Wiesloch kann ebenfalls unter Tel.: 06222/57090 kontaktiert werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell