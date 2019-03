Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Hoher Schaden an VW Sharan - Verursacher entfernt sich

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen auf dem TOOM-Parkplatz abgestellten VW Sharan beschädigte am Montagnachmittag ein bislang nicht ermittelter Autofahrer, richtete Schaden von 4.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Wagen war zwischen 16 und 16.20 Uhr geparkt; vermutlich beim Ein- oder Ausparken rammte der Unbekannte das Auto und flüchtete. Zeugen bzw. Kunden des Baumarktes, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

