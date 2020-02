Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachsenhagen - Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(kem) Am Sonntag, 02.02.2020, zwischen 15.15 Uhr und 20.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Schützenplatz Sachsenhagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein dort geparkter Skoda am Heckstoßfänger linksseitig beschädigt. Aufgrund der Spurenlage nimmt die Polizei an, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW oder Kastenwagen handelt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Stadthagen unter 05721/40040 entgegen.

