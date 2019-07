Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Nötigung im Straßenverkehr

Twist (ots)

Gestern Abend ist es auf der Provinzialstraße zu einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen.

Ein 68-jähriger Autofahrer wurde dabei mehrfach von dem Fahrer eines Mercedes ausgebremst. Bei dem Versuch den Mercedes zu überholen, scherte der unbekannte Fahrer mehrfach aus, so dass der 68-jährige Mann stark bremsen und den Überholvorgang abbrechen musste. Dabei wurde er von dem unbekannten Fahrer durch Gestiken beleidigt.

In Höhe der Einmündung zur Franziskusstraße hielt der Mann aus Twist an und stieg aus seinem Auto aus. Auch der Fahrer des Mercedes stieg aus, trat mit seinem Fuß gegen die Fahrertür und schlug dem 68-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Anschließend fuhr er in Richtung Fehndorf davon.

Der Mann war ca. 40-50 Jahre alt, zwischen 170-175 cm groß und von eher korpulenter Statur.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

