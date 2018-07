POL-KA: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Verkehrsunfallflucht mit Renault Megane - Zeugenaufruf

Königsbach-Stein (ots) - Am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ereignete sich in Königsbach-Stein in der Marktstraße in Höhe der Hausnummer 11 eine Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein ordnungsgemäß geparkter Daimler durch einen Renaultfahrer beschädigt wurde. Der Renaultfahrer fiel einem Zeugen durch eine auffallende Fahrweise und das versuchte Parkmanöver auf, bei welchem der Daimler beschädigt wurde. Der Verursacher unterbrach den Parkvorgang nach dem Touchieren des Daimlers und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Personen, welche zum genannten Zeitpunkt den Unfall oder einen auffälligen Renault Megane in Königsbach-Stein und Umgebung beobachtet haben, sich beim Verkehrskommissariat Pforzheim unter 07231/186-4100 zu melden.

Lea Dittrich, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell