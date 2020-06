Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Raub in Bäckerei

Schwelm (ots)

Am 24.06. gegen 05:00 Uhr überraschte eine Mitarbeiterin einer Bäckerei an der Hauptstraße eine männliche Person in den Büroräumen der Bäckerei. Der unbekannte männliche Täter, 170-175cm groß und dunkel gekleidet, mit einer Art Skimaske auf dem Kopf, sprach die Mitarbeiterin auf Deutsch mit Akzent an und forderte Geld. Als sie ihm mitteilte, dass sie keinen Zugang dazu habe, drängte er sie in einen Nebenraum und flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei unter 02333-9166-4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell