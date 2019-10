Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 31.10.19

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Um 11:30 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag eine 48-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw rückwärts in der Straße "An den Anlagen" in Eschwege auszuparken. Zeitgleich parkte auch eine 69-Jährige aus Eschwege rückwärts mit ihrem Auto aus. Die Folge war ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 700 EUR.

Sachbeschädigung

In der Schusterstraße in Bad Sooden-Allendorf kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Bereits am 24.10.19 wurde dort zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr ein Pkw Peugeot 206 Cabrio beschädigt. Unbekannte haben einen gelben Karton mit der Aufschrift "Hier nicht parken" auf die Frontscheibe geklebt. Der Karton ging ab; der Kleber jedoch nicht, so dass dadurch ein Schaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Um 09:32 Uhr befuhr gestern Morgen ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die Straße "Andreastor" in Sontra in Richtung Fuldaer Straße. In einer Linkskurve kam er mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dadurch einen Zaun und zwei Betonpfeiler. Die Ursache lag offensichtlich im Alkoholkonsum des Fahrers, das Ergebnis ergab einen Wert von ca. 2,1 Promille. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 16:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege die L 3238 von Walburg kommend in Richtung Velmeden. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dabei fünf Richtungstafeln um, streifte einen Baum und kam ca. 100 Meter weiter am Fahrbahnrand mit dem Pkw zum Stehen. Im Auto befanden sich noch ein 3- und ein 5-Jähriges Kind, die unverletzt blieben. Die Fahrerin wurde leicht verletzt; am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren auch die örtlichen Feuerwehren.

Wildunfälle

Um 04:40 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die L 3147 zwischen Hopfelde und Hessisch Lichtenau. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davon lief. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1500 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte gestern Morgen ein 59-jähriger Pkw-Fahrer, der die K 42 zwischen Laudenbach und Weißenbach befuhr. Das Tier lief davon; am Pkw entstand ein Schaden von ca. 400 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

14.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Vormittag, um 10:50 Uhr, in Witzenhausen ereignete. Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 30-Jähriger aus Hann. Münden mit einem Pkw von der Ermschwerder Straße nach links in die Straße "An der Schlagd" einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 35-Jährigen, die ebenfalls aus Hann. Münden kommt und in Richtung Schützenstraße unterwegs war. Beide Fahrerinnen bleiben unverletzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

