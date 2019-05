Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall - 3.500EUR Schaden

Northeim (ots)

Montag, 13.05.2019, 15:25 Uhr Katlenburg-Lindau, Northeimer Str.

KATLENBURG (da) - Ca. 3.500 EUR Schaden verursachte am gestrigen Nachmittag (13.05.19) gegen 15:25 Uhr ein 30-Jähriger in der Northeimer Str. in Katlenburg. Der Mann aus Uslar befuhr mit seinem PKW VW die Northeimer Str. in Richtung Northeim. Hierbei übersah er, dass eine vor ihm fahrende 32-jährige Frau aus Katlenburg verkehrsbedingt warten musste und fuhr auf deren Mercedes auf. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt.

