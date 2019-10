Polizei Eschwege

POL-ESW: 25.000 EUR Sachschaden bei Unfall

Eschwege (ots)

Um 10:00 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 67-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Kleinbus mit Anhänger die Straße "Hinter der Mauer" in Sontra. Er beabsichtigte auf einen Kundenparkplatz aufzufahren, konnte aber aufgrund der Parksituation nicht komplett mit dem Gespann auffahren, so dass der Anhänger sich noch parallel zur Fahrbahn auf dem Gehweg befand. Der 67-Jährige stieg aus und unterhielt sich mit einem Lkw-Fahrer bezüglich der Parksituation. In diesem Moment fuhr eine 75-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw vorbei, geriet aus bislang unbekannten Gründen auf den Gehweg, wo sie mit dem Außenspiegel ihres Autos den 67-Jährigen im Rückenbereich streifte. Dieser wurde dabei leicht verletzt. In der Folge fuhr die 75-Jährige dann auf den stehenden Anhänger auf, der dadurch auf den Klein-Bus geschoben wurde. Durch den Aufprall wurde der Bus noch gegen einen geparkten Pkw Mazda geschleudert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 EUR. Die 75-jährige stieg nach dem Unfall aus ihrem Auto aus und fuhr nach einer kurzen Bemerkung davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Da sie aber den Zeugen bekannt war, konnte sie schnell ermittelt werden; ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Mazda und der Kleinbus mussten abgeschleppt werden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell