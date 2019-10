POL-ESW: Pressemitteilung der Polizeidirektion Werra-Meissner

Polizei Eschwege

Wildunfall Am Dienstag, gegen 23.30 Uhr befuhr eine 49-jähriger Fahrzeugführer aus Suhl mit seinem Fahrzeug die Landesstraße 3248 von Wölfterode in Richtung Blankenbach. Zwischen den Ortslagen querte unvermittelt ein Dachs die Fahrbahn und wurde vom Pkw des Fahrzeugführers aus Suhl erfasst. Nach der Kollision lief der Dachs weg. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 1000,- EUR.

Verkehrsunfallflucht Ein 27-jähriger Hessisch Lichtenauer stellte sein Fahrzeug am Sonntag, den 27.10., gegen 15.00 Uhr, im Vortridener Weg in Hessisch Lichtenau ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Am Folgetag, 28.10., fuhr der Fahrzeughalter nochmals zwischen 14.00 und 15.00 Uhr, mit seinem Fahrzeug zu einem Einkaufsmarkt in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau. Im Anschluss bemerkte der Fahrzeughalter, dass sein Pkw am vorderen Stoßfänger, zwischen Scheinwerfer und Nebellicht erheblich zerkratzt war. Somit fuhr ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer im Vortridener Weg oder auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes gegen das Fahrzeug des 27-jährigen und entfernte sich um Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des 27-jährigen Lichtenauers entstand ein Sachschaden von 1500,- EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Telefon: 05602/93930.

